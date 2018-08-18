Иностранных туристов в Испании подстрекают к балконингу

На улицах Майорки, Барселоны и Бенидорма стали появляться постеры и наклейки, призывающие туристов прыгать с балконов.

Они появились на фоне участившихся смертей среди поклонников опасного развлечения, получившего название «балконинг». Текст с обращением к туристам написан на английском, поскольку большинство жертв балконинга в Испании – иностранцы, преимущественно британцы. Плакаты гласят: «Дорогой турист, знаешь ли ты, что балконинг предотвращает джентрификацию, улучшает качество жизни соседей, снижает риск сердечного приступа, и, к тому же, это очень весело?», а также «Займись балконингом»! Но не забудь сперва оплатить проживание».

Идея также получила распространение в социальных сетях. В Twitter был создан аккаунт @Balconingisfun, где также публиковали посты с призывами к балконингу. Позже страницу удалили.

Несмотря на все усилия властей и полиции, балконинг по-прежнему популярен на испанских курортах. В Магалуфе ввели штраф за рискованное развлечение, который может достигать 600 евро.