Iberia стала самой пунктуальной в мире авиакомпанией

Авиакомпания Iberia признана самой пунктуальной в мире, а ее дочернее предприятие Iberia Express заняло второе место в глобальном и первое место в европейском рейтинге самых пунктуальных лоукостеров. Об этом сообщают информационные агентства Испании со ссылкой на данные портала Flightstats.

В феврале Iberia осуществила 15 723 перелетов, из которых вовремя прибыли 92,57%. Второе место занял японский перевозчик JAL (86,53%), а "бронза" досталась British Airways (86,32%). За последние четыре года испанская компания заметно улучшила свои позиции в рейтинге и дошла до его вершины. В 2013 году она занимала четвертое место, в 2014-м – третье, в 2015-м – второе, а в 2016-м поднялась до первой строчки. Этот результат подтвердили данные за январь, февраль и апрель 2017 года.

На европейском уровне Iberia также заняла первое место по пунктуальности. За ней следуют греческая компания Aegean Airlines (89,88%) и Vueling (89,21%). Крупные перевозчики при этом показали более скромные результаты: так, компании KLM досталось 12 место с показателем в 81,82% прибывших вовремя рейсов, British Airways стала седьмой (86,32%), а Lufthansa заняла 14 строчку рейтинга (81,16%).

Что касается лоукостера Iberia Express, то в апреле в своей категории он занял второе место в мире и первое в Европе. За месяц перевозчик выполнил 2 656 перелетов, из которых вовремя прибыли 93,74%. Второе место в регионе досталось Vueling (89,21%), а третье – Air Baltic (88,89%). Четвертую строчку заняла компания Germanwings (88,3%). Замкнула первую пятерку easyJet с результатом в 83,44%.