Iberia предлагает билеты по Европе от 68 евро

Авиакомпания Iberia летает более чем в 60 аэропортов по всей Европе, охватывая направления и для культурного туризма, и для активного отдыха. Цены на билеты в Швейцарию стартуют от 68 евро туда-обратно, в Австрию – от 89 евро.

Авиалиния выполняет 50 рейсов в неделю в Женеву, доставляя пассажиров к подножию Альп и озеру Леман. Цены на билеты в обе стороны начинаются от 74 евро. В Германии Iberia предлагает билеты в такие города как Франкфурт по цене 74 евро туда-обратно, Гамбург и Мюнхен – 98 евро туда-обратно. В Италии авиалиния выполняет рейсы в 14 городов, в том числе в Милан (от 80 евро за билет в обе стороны), Венецию (от 109 евро) и Флоренцию (от 142 евро). Билеты в португальские Порту и в Лиссабон могут обойтись в сумму до 80 евро.

Среди новых направлений – Дубровник (Хорватия), куда Iberia запустила рейсы прошлой зимой. Цена билетов – от 120 евро в обе стороны.