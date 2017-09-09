Iberia и Iberia Express – самые пунктуальные авиалинии августа

Авиакомпания Iberia была названа самой пунктуальной авиакомпанией мира в августе, а лучший результат среди бюджетных авиакомпаний в минувшем месяце показала Iberia Express.

По данным информационного портала Flightstats, главная испанская авиакомпания осуществила в августе 7532 рейса по всему миру, 87,63% из которых прибыли вовремя. На втором месте оказалась Delta Airlines с результатом 87,07%, а на третьей строчке расположилась Qatar Airways ( 86,88%).

В Европе Iberia также оказалась лучшей (87,63%). За ней следуют Finnair (87,36%) и SAS (85,87%).

В категории бюджетных авиалиний самой пунктуальной в мире стала испанская Iberia Express. Число выполненных вовремя рейсов этой компании составило 92,05%, при общем количестве рейсов – 3057. В тройке лидеров также Skymark Airlines (88,05%) и Air Baltic (87,31%). Испанский лоукостер Vueling занял 20 место, показав результат в 76,04% своевременных рейсов.

Больше всего задержек в августе было зафиксировано у азиатских авиалиний. Рейсы West Air, Beijing Capital Airlines и AirAsia X прибывали не вовремя более чем в 50% случаев.