Iberia Express по случаю пятилетия предлагает скидки на билеты

По случаю своего пятилетия авиакомпания Iberia Express предлагает скидки до 40% от стоимости билетов и ряд новых направлений на летний сезон, сообщают информационные агентства Испании. Все клиенты Iberia Express, которые забронируют перелет через сайт в период с 27 марта по 7 апреля, смогут получить скидки на билеты на рейсы, выполняемые в период с 1 апреля по 30 ноября.

Летом компания откроет ряд новых маршрутов, в число которых войдут Кальяри (Италия), Крит (Греция) и Кардифф (Великобритания), а также Корк (Ирландия), Санторини (Греция), Рейкьявик (Исландия), Осло (Норвегия), Краков (Польша), Бухарест (Румыния) и Мальта. Кроме того, перевозчик возобновит перелеты из Пальмы-де-Майорка в Штутгарт, с Гран-Канарии в Астурию и с Тенерифе в Лион.

За пять лет своего существования Iberia Express выполнила более 140 000 рейсов и перевезла более 18 миллионов пассажиров, став четвертым по степени значимости оператором в столичном аэропорту Барахас имени Адольфо Суареса с точки зрения числа пассажиров. Маршрутная сетка компании объединяет 40 направлений, 26 из которых приходятся на долю Европы, а еще 14 – на долю Испании.

"Всего за пять лет Iberia Express укрепила свои позиции на рынке перевозок на ближние и средние расстояния и смогла составить конкуренцию международным лоукостерам. Кроме того, ее развитие способствует расширению маршрутной сетки Iberia за счет стыковочных рейсов", - отметил генеральный директор филиала Фернандо Кандела.