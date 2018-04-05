Iberia Express отмечает шестилетие распродажей авиабилетов

Iberia Express предлагает скидки до 40% на всех направлениях по случаю шестилетия с момента создания авиакомпании.

Распродажа проводится с 3 по 11 апреля на сайте компании. В акции участвуют билеты на рейсы в период по 30 июня 2018 года.

Предложением могут воспользоваться только члены программы лояльности Club Express. Тем, кто пока не состоит в клубе, предлагается бесплатно присоединиться к нему, чтобы иметь доступ не только к нынешней распродаже, но и к другим специальным предложениям и эксклюзивным акциям.

Iberia Express, которая четыре года подряд носит титул самого пунктуального лоукостера мира, работает на 42 направлениях. 29 из них – внутренние рейсы, 13 – европейские. В летний сезон 2018 авиалиния запускает новые рейсы в Палермо (Италия) и Миконос (Греция). Также авиакомпания вернула в летнее расписание такие популярные направления, как Корк (Ирландия), Осло (Норвегия), Краков (Польша), Валетта (Мальта).