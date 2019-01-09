Iberia Express – самый пунктуальный лоукостер Европы

Iberia Express сохраняет за собой титул самой пунктуальной бюджетной авиалинии в Европе. В 2018 году почти 86,5% рейсов авиакомпании были выполнены без задержек. На мировом уровне испанский лоукостер делит первое место с бразильской авиакомпанией Azul.

Материнская компания Iberia, в свою очередь, заняла шестое место в мировом рейтинге пунктуальности, сумев выполнить 82,06% рейсов по расписанию. В категории сетевых компаний Iberia уступила Qatar Airways (85,88%), KLM (85,59%) и японской ANA (85,25%). В Европе главная испанская авиакомпания вошла в тройку лидеров вслед за KLM и Alitalia. Самой пунктуальной авиакомпанией в мире названа Delta Air Lines, которая выполнила 86,09% рейсов без задержек.

В декабрьском рейтинге Iberia Express заняла восьмое место в мировом рейтинге лоукостеров с результатом в 83,5% рейсов по расписанию, а в Европе стала второй. Среди крупных авиалиний в декабре Iberia разместилась на десятой строчке в мире и на четвёртой – в Европе, с показателем в 82,6% рейсов, выполненных без задержек.

В руководстве Iberia ранее отметили, что сохранить лидерство по пунктуальности не представляется возможным из-за загруженности аэропортов и проблем, связанных с управлением воздушного движения в Европе.