Iberia Express начала распродажу билетов со скидками до 30%

Авиакомпания Iberia Express объявила распродажу, которая продлится до 3 июля. В рамках акции клиенты смогут приобрести билеты на рейсы, выполняемые вплоть до 30 ноября, со скидками до 30%. Предложение доступно только на веб-сайте перевозчика.

Для того, чтобы воспользоваться им, пассажир должен быть зарегистрирован в программе лояльности Club Express. В личном кабинете члены клуба могут проверить свои накопления, а также изменить данные и предпочтения, чтобы упростить процесс покупки. Помимо этого, программа, регистрация в которой абсолютно бесплатна, подразумевает доступ и к другим предложениям и эксклюзивным акциям.

В нынешнем сезоне маршрутная сетка Iberia Express пополнилась тремя новыми направлениями: самолеты компании начали выполнять рейсы на Сардинию, Крит и в Кардифф. Кроме того, возобновятся и запущенные прошлым летом перелеты в Корк, Рейкьявик, Осло, Краков, Бухарест, на Мальту и Санторини, а также рейсы из Штутгарта в Пальму (Майорка) и из Астурии на остров Гран-Канария.