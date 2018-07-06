Iberia будет продвигать испанское оливковое масло

Компания Interprofesional del Aceite de Oliva Español в сотрудничестве с Европейским Союзом и авиакомпанией Iberia представила на этой неделе самолёт, который будет продвигать оливковое масло из Испании в Европе.

Для рекламной кампании был выбран Airbus A319, который совершает короткие полёты и полёты средней дальности в 37 аэропортов в 17 странах.

Проект является частью кампании Olive Oil World Tour, которая проходит в аэропорту Мадрид-Барахас им. Адольфо Суареса. На борт самолёта были нанесены виниловые наклейки. Помимо визуальной рекламы проект включает и другие инициативы, направленные на то, чтобы «привлечь путешественников к культуре оливкового масла». Так, в разных городах Европы появятся Olive Oil Lounge, которые будут установлены в местах скопления людей, включая не только аэропорты, но и железнодорожные станции и порты. Перед посадкой пассажирам будут предлагать «экспресс-дегустацию», а сев в самолёт путешественники также смогут познакомиться с публикциями, содержащими рецепты и советы по использованию оливкового масла.