Худший пляж Испании находится в Понтеведре

Европейское агентство по окружающей среде представило доклад о качестве воды на испанских пляжах. В документе, среди прочего, было дано заключение по пляжу Ареалонга (муниципалитет Редондела, Понтеведра), который был повторно признан непригодным для купания.

Эксперты отметили повышенную концентрацию кишечной палочки и энтерококков в воде. Высокий уровень содержания этих бактерий наблюдается здесь на протяжении последних шести лет.

В округе Чапела, где расположен пляж Ареалонга, находятся устья трех рек, а неподалёку от пляжа стоит очистительное сооружение, что может быть одной из причин загрязнения.

В Городском совете Редонделы был принят ряд мер по улучшению экологической ситуации. Планируется провести ремонт канализации вдоль главной улицы Чапелы.