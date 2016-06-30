Американский актер Харрисон Форд проводит отпуск в Севилье. Потом, как ожидается, Форд отправится в Венгрию, где будет сниматься фильме «Бегущий по лезвию 2».

В Испанию 73-летний Форд прибыл вместе с супругой. Они посетили Толедо, где пообщались с фанатами актера. Потом отправились в Севилью. Здесь пара то и дело попадала в объективы папарацци.

Местные СМИ публикуют фотографии, на которых Форд гуляет по историческому центру города, любуется архитектурой и дегустирует андалусскую кухню.