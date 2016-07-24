Hard Rock Café откроется в Севилье до конца этого лета

До конца лета сеть Hard Rock International откроет свое кафе в Севилье, сообщает сайт Hosteltur. Бар разместится в центре города, напротив отеля Alfonso XIII. В преддверии этого события для представителей СМИ был организован тур Hard Hat Tour, в ходе которого они смогли познакомиться с самыми выдающимися экспонатами в коллекции памятных предметов, отобранных для оформления интерьера заведения. Экскурсию провела дизайнер Ала Халаф.

Гостей мероприятия также ждал сюрприз в виде появления севильского музыканта Раймундо Амадора, который подарил бару свою гитару Fender и подписаный виниловый диск с его альбомом Noches de Flamenco & Blues.

Коллекция Hard Rock International насчитывает около 80 000 экспонатов. Это крупнейшая в мире коллекция памятных предметов, связанных с миром музыки. Стены севильского кафе украсят напоминания о легендарных музыкантах со всего света. Самыми любопытными экземплярами являются жакет Майкла Джексона в стиле милитари, туника певицы Шакиры, гитара Gibson Marauder, на которой играл вокалист группы KISS Пол Стэнли, а также инструмент Yamaha барабанщика Guns N’ Roses Мэтта Сорума.

Заведение Hard Rock Cafe Sevilla, которое создаст более 75 новых рабочих мест, откроется на улице Сан-Фернандо. Площадь бара, рассчитанного на 200 чловек, составит 2 700 квадратных метров.