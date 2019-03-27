Guía Repsol приглашает в интерактивное путешествие по самым аутентичным местам Испании

Выставка Sensorium, организованная путеводителем Guía Repsol, отправилась в турне по Испании. Экспозиция посвящена «самым аутентичным» местам и впечатлениям в стране через призму пяти чувств. С 28 по 31 марта выставку можно увидеть в Атенее Валенсии.

На выставке присутствуют элементы природного, культурного и гастрономического разнообразия Испании: праздник Фальяс в Валенсии, спелые апельсины в Бартоли, Альгамбра в Гранаде или звук барабанов в Доностии.

На выставке сделан упор на интерактивность, которая позволяет отправиться в виртуальное путешествие, задействовав вкус, обоняние, слух, осязание и зрение. В залах устанавливают звуковые облака, а также приборы с ароматами, которые переносят посетителя в неожиданные места. Организаторы обещают и другие сюрпризы.

Выставка полностью приспособлена для людей с ограниченными физическими возможностями. Используется шрифт Брайля, путеводители с переводом на жестовый язык, рельефные элементы на полу.

Guía Repsol отмечает в этом году 40-летие, внедряя в свои путеводители последние тенденции в индустрии туризма и гастрономии. Компания создала, новый сайт с рекомендациями и сетью партнёров по всей Испании.