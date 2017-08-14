Гражданская гвардия заменяет сотрудников безопасности в аэропорту Барселоны

В аэропорту Барселона-Эль-Прат продолжается забастовка работников компании Eulen, отвечающих за безопасность. Как сообщает газета El Mundo, с понедельника, 14 августа, для выполнения их функций на время проведения забастовки были привлечены сотрудники Гражданской гвардии. Такое решение было принято правительством Каталонии во избежание возможных проблем с безопасностью, а также для того, чтобы свести к минимуму неудобства для тысяч пассажиров, пользующихся услугами аэропорта.

Гражданская гвардия взяла на себя контроль металлоискателей и проверку багажа. Пассажиры отмечают положительный эффект принятых мер и значительное сокращение очередей. В понедельник утром время ожидания в очереди к рамкам металлоискателей составляло всего несколько минут.

Как заявил министр развития Иньиго де-ла-Серна, эти меры являются временными и присутствие Гражданской гвардии сохранится до тех пор, пока конфликт не будет разрешён. На прошлой неделе власти Каталонии также увеличили число сотрудников полиции в барселонском аэропорту для обеспечения безопасности в общественных зонах.

Конфликт ожидает своего разрешения уже более трёх недель, однако компромисс между властями и работниками, недовольными условиями труда, по-прежнему не найден.