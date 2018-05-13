Gran Hotel Miramar в Малаге претендует на звание лучшего пятизвездочного отеля в Испании

Отель Gran Hotel Miramar в Малаге вошёл в число финалистов премии Spain Luxury Hotel Awards в категории «лучший отель класса-люкс».

Победители, которые будут удостоены звания лучших отелей страны, будут объявлены 6 июня в Мадриде. Премия присуждается гостиницам в 12 категориях.

Gran Hotel Miramar был открыт всего год назад, но, как отмечает его руководство, уже стал «образцом для люксовых заведений».

Другие претенденты на звание лучшего отеля люкс – Finca Cortesin, также расположенный в провинции Малага, и Gran Hotel Bahía del Duque на Канарских островах.

Отбор финалистов производили профессионалы гостиничного бизнеса, исходя их критериев качества обслуживания клиентов, дизайна, расположения и менеджмента.

Всего за премии в разных категориях борются 36 отелей и 108 архитекторов и дизайнеров. Победителей выбирают в два этапа: 50% голосов - в формате онлайн, и ещё 50% - путём голосования во время церемонии.