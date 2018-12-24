Госдеп США предупредил о возможных терактах в Барселоне

Госдепартамент США обратился к американским туристам с призывом соблюдать особые меры предосторожности в период Рождества и Нового года. В это время в Барселоны возможны теракты, считают в Госдепе.

В ведомстве подчеркивают, что особенно велик риск в местах массового скопления людей и популярных туристических районах. В сообщении упоминается Рамбла, где в прошлом году произошел крупный теракт, унесший жизни 15 человек.

«Террористы могут атаковать без предупреждения, нацеливаясь на туристические места, транспортные узлы и другие многолюдные объекты», - предупредили в Госдепе.