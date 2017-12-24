Городок Гвадалупе претендует на звание самого красивого муниципалитета Испании

По итогам голосования, проведенного порталом Toprural, городок Гвадалупе в провинции Касерес на западе Испании был выбран одним из "Семи сельских чудес Испании – 2017", а спустя еще несколько недель он опередил галисийский Комбарро в борьбе за звание самого красивого городка страны по версии бренда Ferrero Rocher. Как сообщает газета ABC, он набрал 54% пользовательских голосов и получил в подарок праздничную рождественскую иллюминацию.

Богородица Гвадалупе считается покровительницей всех земель, где проживает испаноговорящее население, и ее имя упоминается во множестве топонимов. По легенде, пастух нашел в реке Гвадалупе фигуру Девы Марии и решил построить неподалеку часовню, вокруг которой впоследствии сформировался город. Монастырь Нуэстра-Сеньора-де-Гвадалупе является одним из символов Эстремадуры и вторым по степени значимости объектом паломничества в стране. Прогуливаясь по его старинным улочкам, можно увидеть архитектуру XIV-XVI веков, а в окрестностях расположены такие удивительные природные достопримечательности, как геопарк Вильуэркас-Иборес-Хара.