Горнолыжный курорт Серлер признан лучшим в Испании

Каждый год в декабре оглашаются итоги премии World Ski Awards, которая вручается лучшим горнолыжным курортам, а также отелям и ресторанам главных горных вершин мира. Как сообщает газета ABC, в Испании победу в третий раз подряд одержала станция Серлер. В этом году протяженность доступных для катания трасс на курорте увеличилась за счет появления новых маршрутов и запуска новой модели катания по склону, не имеющему подъемников, добраться до вершины которого можно только на ратраке. Кроме того, на станции работает развлекательный парк Ampriu Park.

В свою очередь, лучшим горнолыжным отелем страны был признан Meliá Sol y Nieve на курорте Сьерра-Невада, расположенный на площади Пласа-де-Прадольяно, в самом сердце торгово-развлекательной зоны комплекса. Он находится всего в ста метрах от подъемников. В отеле работают круглосуточный спортивный зал и СПА-центр YHI площадью 2 500 квадратных метров. Его гостям также предлагают услугу временного хранения лыж.

В категории "Лучший бутик-отель" премию получила гостиница El Lodge, также расположенная в Сьерра-Неваде. Она включает в себя 20 просторных номеров, оформленных в уютном альпийском стиле и оснащенных по последнему слову техники. Коттедж, построенный полностью из финского дерева, прекрасно вписывается в окружающий его ландшафт.