Голый турист создал хаос на рейсе Ryanair на Канары

Самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший из Лондона на Тенерифе, был вынужден изменить свой маршрут и приземлиться в аэропорту Марракеша (Марокко) из-за неадекватного поведения одного из пассажиров.

Как сообщает Cadena SER, британский турист разделся догола, когда самолёт находился в воздухе, спровоцировав своими действиями хаос на рейсе. Инцидент произошёл 23 февраля.

Бортпроводники пытались образумить пассажира и убедить его одеться, однако эти попытки не увенчались успехом, и мужчина даже набросился на одного из членов экипажа.

В конечном итоге экипажу удалось усмирить британца, и после приземления на территории Марокко его вывели из самолёта сотрудники полиции, пока он выкрикивал обвинения в адрес окружающих. Мужчина предстанет перед судом.

После внеплановой остановки самолёт отправился на Тенерифе.