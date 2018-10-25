Голландцы считают Валенсию лучшим городским направлением для короткой поездки

Валенсия была названа лучшей в категории краткосрочных городских поездок, по версии сайта Zoover, который самым посещаемым порталом о путешествиях в странах Бенилюкс. Соперниками испанского города в этом году были такие европейские столицы как Прага и Берлин.

Выбор был сделан на основе отзывов пользователей платформы и оценок, которые они поставили гостиницам города. Так, отели Валенсии получили среднюю оценку 8,62 из 10, что выше чем в столице Чехии (8,29) и Германии (8,19).

Основной поток туристов в Валенсию идёт из Италии и Нидерландов. В 2018 году голландцы, например, провели здесь 294 тысячи ночёвок, что почти на 17% больше по сравнению с предыдущим годом. Такая популярность объясняется развитым авиасообщением: Валенсия соединена прямыми рейсами с Амстердамом, Роттердамом и Эйндховеном.

В валенсийской мэрии отмечают, что путешественников привлекает разнообразие туристического предложения, которое включает исторический центр, порт, пляжи, парки и Город искусств и науки.