Главный недостаток Барселоны, по мнению туристов: много людей

Туристы, посещающие Барселону, оценивают город на 8,6 балла из 10, однако вместе с тем они жалуются на ее перенаселенность. Соответствующие данные были получены в ходе опроса «Туристическая активность в Барселоне».

Согласно результатам исследования, более половины туристов (58%) считают, что каталонская столица принимает слишком много гостей, вследствие чего скопления народа затрудняют посещение самых знаковых достопримечательностей. Кроме того, 39,9% респондентов считают цены в Барселоне чересчур завышенными в соотношении с качеством. Впрочем, еще 39,2% не согласны с этой точкой зрения.

Большинство путешественников, посетивших город в прошлом году (52,5%), готовы приехать в него еще раз. 47,5% опрошенных были в Барселоне впервые. Для 65% гостей основным поводом визита был отдых, 22% приехали решать вопросы профессионального характера, а еще 13% прибыли в каталонскую столицу по личным и прочим мотивам.

В рамках опроса, который был проведен среди 6 000 туристов, посетивших город в 2015 году, также были оценены такие показатели, как уровень шума (6,8 балла), качество воздуха (7,6 балла), адаптированность к нуждам лиц с ограниченными физическими возможностями (7,8), чистота (7,9), пляжи (7,9) и система указателей (8 баллов).

Советник мэрии Барселоны по вопросам предпринимательства и туризма Агусти Колом заверил, что результаты опроса подтвердили «негативное влияние массового туризма на жизнь горожан». Он предупредил, что население является «главным приоритетом» команды мэра Ады Колау, и подтвердил намерение мэрии сохранить за Барселоной статус «привлекательного города, стремящегося к устойчивому туризму».

Что касается портрета среднестатистического гостя города, то мужчины составляют 60,4% от их числа, а женщины – 39,6%. 66,6% составляют наемные работники, 23,2% - индивидуальные предприниматели, 5,6% - пенсионеры, 1,4% - безработные и 2,2% - студенты. 74,8% гостей города имеют средний уровень дохода, 21,1% - высокий и 4,1% - низкий. 26,5% туристов путешествуют самостоятельно, 26,5% - со своими спутниками и спутницами, 14,3% - с семьей, 14% - с друзьями и 8,7% - с коллегами.