Главные постояльцы отелей на Канарских островах – иностранцы

Отели Канарских островов зависят от иностранных туристов. 88% ночёвок в гостиницах архипелага приходятся на туристов из-за рубежа, в то время как десять лет назад их доля составляла 78%. При этом в будущем году ожидается спад иностранного туризма, что может сказаться на этом направлении.

В Ассоциации гостиничного дела Тенерифе, Ла-Пальмы, Ла-Гомеры и Эль-Йерро отмечают, что этим летом показатели были в пределах прогнозируемых, в то время как в прошлом году спрос достиг максимального уровня.

Эксперты предостерегают о необходимости наращивать конкурентоспособность, чтобы справиться с грядущими вызовами. В ассоциации уверены, что отелям следует приспосабливаться к меньшему количеству туристов, но сконцентрировать усилия на увеличении туристических расходов.

Что касается внутреннего рынка, в объединении заявляют, что существует большая потребность в улучшении авиасообщения Канарских островов с континентальной частью Испании.