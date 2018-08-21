Где в Мадриде и Барселоне орудуют карманники?

Летом в испанских городах увеличивается число туристов, а вместе с ними активизируются и воры-карманники.

Несмотря на то, что с каждым годом меры безопасности в таких крупных городах, как Мадрид и Барселона, усиливаются, центр по-прежнему остаётся самым «рыбным» местом для воров. В большинстве случаев они действуют максимально незаметно и крайне редко прибегают к насилию, похищая кошельки, драгоценности, мобильные телефоны и сумки.

В столице Испании в последние годы наблюдается сокращение числа карманных краж. Тем не менее, в районах с большим скоплением людей, например, на площади Пуэрта-дель-Соль, проспекте Гран-Виа или в парке Ретиро, полностью от них избавиться не представляется возможным. Самые высокие показатели краж в Мадриде – на площадях и возле достопримечательностей, а также на крупных мероприятиях: концертах, футбольных матчах и т.п.

Карманники также орудуют в столичном метро. Чаще всего кражи происходят, когда пассажиры заходят в вагоны или выходят из них. В общественном транспорте было усилено наблюдение, и полиция в большинстве случаев знает воров «в лицо».

В Барселоне карманники также активно работают в центре города, а самые частые места краж – бульвар Рамбла и площадь Каталонии. В некоторых случаях здесь доходило и до применения насилия. Каталонская полиция запустила специальный план по борьбе с уличными кражами, но туристам всё же не стоит терять бдительность в популярных местах, таких как Готический квартал или улица Монкада.