Где в Испании самое дешёвое пиво?

В Испании на каждых 458 жителей приходится 1 бар, а общее количество питейных заведений превышает 100 тысяч. Портал Cuponation.es разобрался, где пенный напиток стоит меньше всего.

В результате исследования выяснилось, что средняя стоимость пива в испанских барах составляет 1,87 евро. Дороже всего пиво обойдётся в Мадриде, где средняя цена на него составляет 2,93 евро. Вслед за столицей в рейтинге самого дорогого пива в Испании располагаются Страна Басков (2,29 евро) и Балеарские острова (2,25 евро).

Самое дешёвое пиво – в Кадисе (1,25 евро). Оно также обойдётся недорого в Эстремадуре (1,38 евро) и Мурсии (1,60 евро).

Цены на побережье, где много туристов, как правило, выше, чем в других регионах: 1,95 евро в прибрежных провинциях против 1,80 евро в регионах без выхода к морю. На испанских островах пиво в среднем обходится в 1,97 евро.