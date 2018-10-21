Где находится старейший муниципалитет Испании?

Первая грамота, дающая право на городское самоуправление, появилась в Испании в 824 году, когда граф Мунио Нуньес и его супруга Архило даровали так называемое «фуэро» (fuero) пяти семьям, живущим на территории современной Браньосеры, которая сейчас относится к провинции Паленсия.

Этот документ стал предшественником грамот карта-пуэбла (Carta Puebla), которыми короли впоследствии наделяли населённые пункты, предоставляя им ряд привилегий.

Таким образом, в IX веке местные жители получили возможность самостоятельно управлять землями, именовавшимися в те времена Бранья Осария (Braña Osaria), а после это право должно было перейти их потомкам. Это событие стало революционным для своей эпохи. Изначально в новоиспечённом муниципалитете проживало всего несколько семей, но это беспрецедентное событие привело к бурному росту населения.

Сейчас Браньосера – типичное поселение с каменными домиками, беспорядочно разбросанными вдоль дороги на фоне зелёных лугов, лесов и гор. В городе до сих пор сохранилась старинная часовня Святого Михаила Архангела, в которой предположительно была подписана первая грамота о самоуправлении в Испании.

В своей комарке Монтанья-Палентина Браньосера славится не только историей, но и кухней, а также природой. В городе есть несколько гостиниц и ресторанов, а путешественникам предлагают прогулки по лесам и активный отдых: багги, зиплайн, каноэ и другие развлечения.