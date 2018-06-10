Где дешевле всего отдохнуть в Испании этим летом?

Самым бюджетным направлением для отпуска в Испании среди всех автономных сообществ страны оказалась Мурсия.

По данным портала TripAdvisor, который представил данные о туристических тенденциях летнего сезона, средняя стоимость гостиничного номера в регионе составляет 87 евро, что значительно ниже среднего показателя по Испании, который находится на уровне 121 евро.

Портал отмечает, что Мурсия предоставляет отличные возможности для тех, кто хочет сэкономить во время отпуска, поскольку помимо дешёвых отелей, регион может предложить большое количество пляжей на средиземноморском побережье.

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По направлениям внутри страны исследование показало, что испанские туристы по-прежнему предпочитают отдых на побережье и выбирают для отпуска Коста-де-Адехе на Тенерифе, Бенидорм (Аликанте), Чиклана-де-ла-Фронтера (Кадис), острова Фуэртевентура, Гран-Канария, Майорка и Менорка.