Гастрономический маршурт Hotel Tapa Tour пройдет по отелям Мадрида и Барселоны

Кулинарное мероприятие Hotel Tapa Tour, в рамках которого гости смогут попробовать авторские закуски тапас в четырех- и пятизвездочных отелях, пройдет с 4 по 14 мая в Барселоне и с 15 по 25 июня в Мадриде. Как сообщают информационные агентства Испании, эта инициатива направлена на продвижение гостиничной гастрономии среди широкого круга клиентов.

Тематический маршрут включает в себя более 30 отелей в каждом из городов. В каталонской столице гостей будут ждать Palace, The Serras, Monument Hotel и Cotton House, а в Мадриде свои двери для них откроют Hotel Ritz, Hotel Villa Magna, Gran Meliá Fénix, The Westin Palace и ряд других.

В течение десяти дней посетители смогут попробовать в каждой из гостиниц-участниц две разные закуски тапас в сочетании с винами и игристыми напитками. Одна из них будет выставлена на конкурс, победителя которого гости выберут путем голосования в мобильном приложении, в то время как средства от продажи второй будут направлены на благотворительность. Всего закуски будут поделены на три категории: «Земные тапас», приготовленные из мяса, птицы или овощей, «Морские тапас» из рыбы и морепродуктов, а также сладкие «Небесные тапас». Те из них, что наберут наибольшее число голосов в каждой из категорий, получат специальную премию, которая будет вручена организаторами мероприятия в ходе церемонии его закрытия. Помимо этого, все проголосовавшие автоматически станут участниками розыгрыша билетов на двоих на рейсы авиакомпании Norwegian Airlines, следующие в США (в случае Барселоны) или Европу (в случае Мадрида).

Что касается маршрута по отелям-участникам, то гости могут составить его самостоятельно или воспользоваться готовыми турами, фигурирующими в карте Hotel Tapa Tour. В ней также упомянуты закуски, предлагаемые в каждом из заведений, а также часы их работы и цены. Получить ее можно в любой из участвующих в проекте гостиниц или в бюро туристической информации. Некоторые из отелей также подготовят параллельные развлечения, в том числе дегустации, диджейские сеты и концерты живой музыки. С полной программой можно ознакомиться на сайте Hotel Tapa Tour.