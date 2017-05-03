Французский перевозчик SCNF возобновляет движение ночных поездов между Портбоу и Парижем

Французская компания SCNF возобновит движение ночных поездов между каталонским Портбоу и Парижем, сообщают информационные агентства региона. Выделено почти 3 миллиона евро на возобновление перевозок по выходным и в период каникул в июле и августе в течение двух лет. Впрочем, мэр Портбоу Хосеп Луис Салас считает, что эта мера "не сильно улучшит ситуацию на вокзале", если поезда не будут ходить весь год. Пять месяцев назад они курсировали именно по такому расписанию, однако SNCF отменила рейсы из-за недостатка пассажиров.

По словам Саласа, ночной поезд был "крайне важен" для работников, трудящихся по обе стороны границы. Градоначальник призвал испанское правительство к работе по увеличению числа проходящих через Портбоу поездов. Он уточнил, что необходимо запустить по крайней мере четыре состава, которые будут приезжать в город до 12:00. "Это позволит увеличить число пассажиров, что нам так необходимо", - отметил глава местной администрации.

Впрочем, он также положительно оценил прогноз на грядущее лето, когда через Портбоу будет курсировать 18 поездов в день. "Это позволит многим людям приехать и провести день на пляже, а потом вернуться домой с удобной пересадкой", - подчеркнул Салас.

Мэр выразил сожаление в связи с сокращением числа пассажиров в последние годы, в особенности в свете появления высокоскоростной линии, соединяющей Испанию и Францию. Салас напомнил, что увеличение количества поездов "должно быть результатом соглашения между Мадридом и Парижем", и призвал власти к переговорам с целью восстановления некогда крайне важной станции.