Four Seasons создаст в Марбелье «мегапроект»

Сеть отелей класса «люкс» Four Seasons выбрала Марбелью (Малага) для своего второго проекта в Испании. Первый отель международной компании откроется в комплексе Canalejas в Мадриде, а затем Four Seasons собирается приступить к созданию шикарной гостиницы на средиземноморском побережье.

Как сообщает El Confidencial, компания готовит «мегапроект» на первой линии побережья Коста-дель-Соль. Он будет включать роскошный пятизвёздочный отель, а также апартаменты премиум-класса. Комплекс будет возведён на одном из немногих незанятых до сих пор участков курорта.

Проектом занимаются бельгийская компания Immobel и американская Fort Partners, которые также до этого не работали в Испании. Fort Partners в настоящее время работает над строительством гостиницы Four Seasons во Флориде.

Работы в Марбелье начнутся уже в октябре этого года. В Мадриде первый «суперроскошный» отель сети откроет свои двери в начале 2019 года.