Фото с акведука Сеговии может обойтись в 3000 евро штрафа

Несмотря на многочисленные предупреждения у древнеримского акведука в Сеговии, количество людей, которые пытаются взобраться на памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО ради фото, продолжает расти, что представляет угрозу для его сохранения.

Обеспокоенные состоянием памятника власти приняли муниципальный декрет, который предполагает штраф за такие действия как лазание по акведуку, нанесение граффити, повреждение камней или неубранные экскременты домашних животных у подножия памятника. Документом устанавливаются штрафы в размере от 750 до 3 000 евро, в зависимости от серьёзности нарушения.

Городские власти отмечают, что запреты, даже написанные на разных языках, не соблюдаются, при этом чаще всего ими пренебрегают туристы. В связи с этим у акведука также увеличили присутствие полиции. В мэрии считают, что штрафы - единственный способ повлиять на посетителей и предотвратить разрушение памятника.

Акведуку также угрожает дорожное движение: из-за вибраций от постоянно проезжающих в нескольких метрах от сооружения автомобилей камни, из которых он сделан, начали трескаться.