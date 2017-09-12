Форментера - самое востребованное среди испанцев туристическое направление

Интернет-портал Trivago проанализировал поисковые запросы пользователей по направлениям в Испании и выяснил, что наибольший интерес у испанских туристов вызывает остров Форментера. За последние три года число запросов, связанных с этим направлением выросло на 122%.

Помимо Форментеры в тройке лидеров оказались Лекейтио (Бискайя) и Морайра (Аликанте).

Иностранных туристов, по данным сайта, больше всего привлекают Валенсия и Каталония. При этом заметнее всего за последние три года выросла популярность Аликанте и Торревьехи, число поисковых запросов по которым увеличилось на 149% и 121%, соответственно.

На Балеарском архипелаге также выделяется Ибица. Остров занял четвёртое место по популярности поисковых запросов среди иностранных пользователей, интерес к нему возрос на 93%.