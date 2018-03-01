Forbes оценил испанские отели

По случаю 60-летия Путеводителя Forbes, издание опубликовало список лауреатов премии Star Rating, в который вошли отели и другие туристические заведения по всему миру.

Премия присуждается в трёх категориях: «5 звёзд», «4 звезды» и «рекомендованные».

Среди лауреатов 2018 года 27 новых пятизвёздочных отелей, 70 четырёхзвёздочных и 76 рекомендованных. Заведения, которые попали в поле зрения американского журнала, расположены в 50 странах на разных континентах. Всего путеводитель Forbes включает 1609 заведений.

В Испании Forbes отметил тринадцать гостиниц. В категорию рекомендованных попали три новых отеля в Мадриде: Hotel Orfila, Hotel Santo Mauro и The Westin Palace. Единственным пятизвёздочным испанским отелем в списке оказался Mandarin Oriental в Барселоне.

Также в числе «рекомендованных» El Palauet Living, Gran Hotel La Florida и Majestic Hotel & Spa в Барселоне и столичный Villa Magna. В категории «4 звезды» были отмечены El Palace Barcelona, Hotel Arts Barcelona, Hotel Casa Fuster в столице Каталонии, а также Gran Meliá Fénix в Мадриде.

Помимо отелей, премии также были удостоены рестораны и спа. Один ресторан мира получил пять звёзд, 24 – четыре звезды и 10 попали в категорию рекомендованных. Список также включает 5 новых пятизвёздочных и 29 четырёхзвёздочных спа-центров.