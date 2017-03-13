Ежедневные рейсы Air Nostrum и Vueling связали Валенсию с Барселоной

В аэропорту Валенсии запущены новые рейсы в Барселону, которые будут выполняться ежедневно. Как сообщают информационные агентства Испании, перевозками на данных маршрутах займутся компании Air Nostrum и Vueling. Запуск этого рейса состоялся чуть раньше начала летнего сезона, которое приходится на конец марта. Благодаря его появлению пассажиры из Каталонии смогут попасть на традиционный валенсийский праздник Фальяс.

Air Nostrum будет осуществлять перевозки каждый день с понедельника по пятницу. Рейсы Vueling, в свою очередь, будут выполняться ежедневно всю неделю.

Возобновление регулярных перелетов в Барселону позволит увеличить число стыковочных национальных рейсов. Кроме того, как сообщают источники в управляющей компании AENA, в летний сезон маршрутная сетка аэропорта Валенсии пополнится рядом новых направлений.