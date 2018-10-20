Exceltur требует пустить в аэропорт Мадрида скоростной поезд

Испанская туристическая ассоциация Exceltur заявила о необходимости увеличить предложение общественного транспорта в таких ключевых точках, как аэропорт имени Адольфо Суареса Мадрид-Барахас. Объединение призывает развивать «интермодальность» и пустить в аэропорт скоростной поезд AVE.

В Exceltur уверены, что постепенно туристическая модель в Испании будет трансформироваться, особенно на фоне восстановления стран-конкурентов в Средиземноморье.

Кроме того в объединении прокомментировали идею создания второго аэропорта в Мадриде, заявив, что пока нет достаточных оснований, чтобы говорить о его необходимости в регионе. Отмечается, что требуется глубокий анализ, который будет учитывать не только объём туристического потока, но и другие аспекты, в том числе, количество полётов.

Организация Exceltur, которая охватывает три десятка крупных туристических компаний, призвала испанское правительство вкладывать больше средств в приоритетные области, среди которых она выделяет сектор общественного транспорта.