По данным Евростата, большинство европейцев выбирают для отдыха страны Евросоюза. И чаще всего это Испания.
Европейские туристы предпочитают отдыхать в Испании
По данным Евростата, большинство европейцев выбирают для отдыха страны Евросоюза. И чаще всего это Испания.
Каждый пятый (21%) турист из Европы отправляется на отдых в Испанию. Далее поп популярности следуют Италия и Франция, набравшие по 12%.
Если говорить о поездках за пределы ЕС, то самыми посещаемыми являются США (2,3%).Темы: Туризм В мире