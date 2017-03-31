Европарламент поможет испанским муниципалитетам бороться с оттоком населения

Делегация Ассоциации самых красивых городков Испании поддержала предложение Европарламента о создании общей региональной сети, призванной объединить и защитить подобные муниципалитеты посредством проведения политики, способствующей их жизни и развитию на европейском уровне. В основном речь идет о борьбе с оттоком населения из сельской местности в города.

В ходе своего выступления в парламенте председатель ассоциации Франсиско Местре и мэр городка Морелья Рамсес Рипольес назвали подобные населенные пункты «настоящим сокровищем, сохранившим дух аутентичности». «Мы считаем, что концентрация сил Европарламента на удовлетворении нужд сельской местности – это серьезный шаг вперед для будущего наших городов», - отметил Местре. Он также добавил, что принадлежность к ассоциации является одним из важнейших активов с точки зрения продвижения туризма в подобных населенных пунктах.

Инициативу, призванную вдохнуть новую жизнь в сельскую местность Испании, поддержали евродепутаты Хуан Фернандо Лопес Агилар, Инмакулада Родригес Пиньеро, Серхио Гутьеррес, Хавьер Фернандес и Энрике Герреро. В рамках проекта ежегодно организуются мероприятие «Романтическая ночь», этнографические встречи и национальная ассамблея. Помимо этого, в нынешнем году будет организована международная конференция Федерации самых красивых городков Земли, которая пройдет в муниципалитетах Морелья и Альбаррасин.

«Мы призвали Европарламент к запуску новых реальных планов по борьбе с депопуляцией сельской местности и анализу подобных процессов депопуляции, а также разработке социальных инициатив по их обращению вспять», - заключил Местре.