Европа попрощалась с мобильным роумингом

Отныне во время поездок в пределах ЕС европейские абоненты смогут звонить, отправлять SMS-сообщения и пользоваться подключением к сети Интернет по домашним тарифам своих национальных операторов без дополнительной платы за роуминг, сообщают информационные агентства Испании. Этот шаг считается одной из наиболее успешных инициатив в регионе. Данная мера подвергалась обсуждениям в течение более чем десяти лет и была принята перед началом сезона летних отпусков, когда миллионы европейцев выезжают за пределы своих стран.

"Евросоюз объединяет людей и упрощает их жизнь. Конец эпохи роуминга – одно из наиболее выдающихся его достижений", - отметил председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер в официальном сообщении, которое также подписали Европейский парламент и Совет Европы. Подобное решение Юнкер назвал "новым этапом в создании единого европейского цифрового общества".

Впервые предложение об отмене роуминга было сделано в 2004 году Вивиан Рединг, которая в тот момент занимала пост европейского комиссара по вопросам телекоммуникаций. Плата за роуминг была одним из важнейших источников дохода для мобильных операторов. В отсутствие официальных данных конкретные цифры остаются неизвестными, однако, по оценкам Еврокомиссии, его отмена повлечет для операторов потери, оцениваемые примерно в 1,2 миллиарда евро.

Ассоциации по защите прав потребителей опасаются, что отмена дополнительных сборов за роуминг повлечет за собой падение качества оказываемых за рубежом услуг. Помимо этого, они говорят о возможности повышения тарифов в некоторых странах с целью компенсации потерь мобильных операторов, в особенности в тех из них, что пользуются наибольшей популярностью у туристов.