Это нужно сделать сразу, если вы воспользовались Airbnb

Эксперты поделились полезными советами для тех, кто пользуется сервисом бронирования жилья Airbnb. Эти рекомендации помогут избежать необоснованных обвинений со стороны владельцев.
Портал Gizmodo рассказывает неприятную историю, которая произошла с одним из пользователей Airbnb, который снимал через этот сервис квартиру в Мадриде. Ли Аббамонте пишет о путешествиях и часто арендует жильё через Airbnb. Но в этот раз ему не повезло. Разъяренная хозяйка квартиры обвинила Аббамонте и его друзей в порче имущества. По её словам, они оставили после себя горы мусора и поломали дорогую мебель, в том числе стул за 4000 евро. По словам постояльцев, мебель уже была сломана и они вообще не причастны к погрому. Самое обидное, что Airbnb встал на сторону хозяйки. Сервис пока не стал штрафовать пользователя, но сделал пометку в его профиле. И теперь в подобной ситуации Аббамонте грозит немаленький штраф.