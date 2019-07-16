Это нужно сделать сразу, если вы воспользовались Airbnb

Портал Gizmodo рассказывает неприятную историю, которая произошла с одним из пользователей Airbnb, который снимал через этот сервис квартиру в Мадриде. Ли Аббамонте пишет о путешествиях и часто арендует жильё через Airbnb. Но в этот раз ему не повезло. Разъяренная хозяйка квартиры обвинила Аббамонте и его друзей в порче имущества. По её словам, они оставили после себя горы мусора и поломали дорогую мебель, в том числе стул за 4000 евро. По словам постояльцев, мебель уже была сломана и они вообще не причастны к погрому. Самое обидное, что Airbnb встал на сторону хозяйки. Сервис пока не стал штрафовать пользователя, но сделал пометку в его профиле. И теперь в подобной ситуации Аббамонте грозит немаленький штраф.

В связи с этим эксперты портала дали ряд рекомендаций для тех, кто решит воспользоваться Airbnb.

Самое главное, что нужно сразу сделать при заселении, это обойти всю квартиру (комнату, дом и т.д.) и сделать фотографии всех помещений, мебели и вообще всего, что в них находится. То же самое надо проделать и перед отъездом. Эти фотографии послужат доказательством в случае споров.

Если вы, войдя в квартиру, обнаружите что-то сломанное, лучше сразу сообщите об этом.

Внимательно изучайте комментарии под объектом. И вас должно насторожить их отсутствие.

Никогда не помешает напрямую связаться с владельцем и пообщаться с ним. У вас сразу сложится мнение о человеке.