ЕС предлагает включить Галисию и Астурию в атлантический коридор европейской транспортной сети

Европейская комиссия предложила в 2021-2027 году расширить трансъевропейскую транспортную сеть RTE-T, в том числе включить в атлантический коридор несколько железнодорожных линий в Испании.

Одна из целей Евросоюза на следующий бюджетный период заключается в улучшении системы транспортных коммуникаций. Среди нововведений, которые могут коснуться Испании - включение в атлантический коридор всех портов страны, которые пока в него не входят: Тенерифе, Гран-Канария, Уэльва, Пальма, Хихон и Ла-Корунья. Также планируется присоеднить к европейской сети железнодорожные линии Галисии и Астурии: Хихон-Леон-Вальядолид и Ла-Корунья-Виго-Оренсе-Леон, и других регионов: Сарагоса-Бильбао и Уэльва-Севилья.

Нововведения подлежат обсуждению в Европейском парламенте и на уровне правительств стран-участниц ЕС.

На программу планируется выделить 42,3 миллиарда евро, что на 47% больше чем в текущем бюджетном периоде 2014-2020. 30,6 млрд будут направлены на транспортные сети, 8,7 млрд - на энергетическую инфраструктуру, ещё 3 - на проекты в сфере технологий.