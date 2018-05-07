ЕС одобрил дополнительный сбор для тех, кто ездит в шенген без визы

Правительства стран Евросоюза согласовали создание ETIAS – Европейской системы информации и выдачи разрешений на въезд. После введения системы в действие гражданам стран, с которыми у ЕС установлен безвизовый режим, понадобится разрешение на пересечение границы стоимостью 7 евро.

Совет ЕС в заявлении пояснил, что нововведение позволит повысить внутреннюю безопасность, предотвратить нелегальную иммиграцию, защитить население, а также сократить очереди на границах, благодаря предварительной идентификации лиц, которые могут представлять угрозу. ETIAS позволит, при необходимости, заранее устанавливать запрет на въезд определённых граждан из стран, не входящих в Шенгенскую зону.

Предполагается, что туристы смогут подать заявку онлайн. После оплаты сбора в размере 7 евро, ответ о разрешении на въезд будет дан в течение 96 часов. Тем не менее, окончательное решение о том, может ли человек пересечь границу остаётся за сотрудниками пунктов пропуска.