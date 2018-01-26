El Portalón на Ибице попал в список самых живописных ресторанов мира

Ресторан El Portalón в местечке Дальт-Вила на Ибице попал в рейтинг самых красивых заведений мира по версии журнала Traveller, сообщает El Diario de Ibiza. По словам журналистов издания, это престижное звание ему обеспечили потрясающие виды на закат, открывающиеся с террасы, а также эксклюзивное местоположение в исторической части одного из самых знаковых районов острова.