Экскурсионные полёты над Гранадой могут оказаться вне закона

Представительство испанского правительства в Гранаде распорядилось о проведении проверки на предмет вторжения туристических самолётов в городское воздушное пространство.

Подозрения о том, что экскурсионные самолёты нарушают допустимые нормы высоты полёта, возникли у администрации Альгамбры после того, как некоторые воздушные суда были замечены вблизи комплекса. Об этом Альгамбра уведомила Гражданскую авиацию и представительство правительства, потребовав введения дополнительного контроля и проверки законности полётов.

В Альгамбре также предлагают ограничить перемещения в этом воздушном пространстве, чтобы не создавать неудобств для местных жителей.

В представительстве правительства, в свою очередь, сообщили, что на заседании совета безопасности был согласован специальный план для центра Гранады и Альгамбры, который, среди прочего, касается и воздушного пространства.