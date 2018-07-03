Экологи назвали причины загрязнения на испанских пляжах

Сотни километров испанского побережья страдают от загрязнения вод и скопления мусора на берегу.

Организация Ecologistas en Acción присвоила 48 так называемых «чёрных флагов» различным участкам на побережье Испании, которым нанесён наибольший ущерб от загрязнения или некорректного управления, связанного с очистительными мероприятиями в промышленных зонах.

Среди основных проблемных зон – порт Мелильи, Мар-Менор в Мурсии, порт Бильбао и устье рек в Уэльве. Почти половина случаев приходятся на сброс сточных вод и недостаток очистки вблизи промышленных зон и объектов инфраструктуры.

Пляжам Барселоны наибольшой ущерб наносят круизные лайнеры, которые используют топливо с высоким содержанием серы. Жирона получила «чёрный флаг» не только из-за загрязнения, но и из-за проблем с экологическим менеджментом. Худшие показатели продемонстрировали муниципалитеты Палафружель, Паламос, Багур, Тосса-де-Мар и Росас.

В Валенсийском сообществе «чёрные флаги» достались устью реки Сегура в Аликанте, пляжу Els Peixets в провинции Валенсия, а также нескольким муниипалитетам Кастельона: Винарос, Беникарло, Пеньискола, Чиверт и Алькосебре.

В Андалусии многие экологические проблемы связаны с работой предприятий: теплоэлектростанции Лос-Барриос, очистного сооружения Сан-Роке и нефтеперерабатывающего предприятия CEPSA в провинции Кадис, а также теплоэлектростанции, опреснительной установки, производства биодизельного топлива и цемента в районе города Карбонерас (Альмерия). В Гранаде отмечается загрязнение на пляжах Playa del Pozuelo и Playa del Peñón.

На атлантическом побережье опасность представляют токсичные выбросы и расширение портов. В Кантабрии загрязнено устье реки Саха, в Астурии – пляж Luarca, в Галисии – река Алькоа.