Экологи наградили андалусские пляжи флагами Ecoplayas

Экологическая ассоциация Ategrus присвоила побрежью Пунта-Умбрия в андалусской провинции Уэльва два флага Ecoplayas, сообщают информагентства Испании. Этого отличительного знака местные пляжи удостаиваются уже девятый год подряд.

Церемония вручения наград состоялась 18 октября в Бенидорме после вынесения решения жюри. В общей сложности в ее рамках было присвоено 115 флагов по всему испанскому побережью, что на 19 больше, чем годом ранее.

По мнению мэра Пунта-Умбрия Ауроры Агедо, вышеупомянутая премия "стала символом признания усилий городской адмиистрации и подтвердила ценность местного побережья и оказываемых услуг".

В частности, при выборе лауреатов учитываются такие аспекты, как уборка песчаной зоны пляжа, качество воды, наличие необходимого оснащения, доступность для лиц с ограниченными физическими возможностями и общий комплекс услуг, предоставляемых отдыхающим.

Флаги Ecoplayas присваиваются муниципалитетам, в которых есть пляжи. Они могут располагаться на морском или речном побережьях либо на водохранилищах и озерах.