Easyjet отменил рейс на Майорку из-за «уставшего» экипажа

Пассажиров возмутила причина отмены рейса. Как сообщила авиакомпания в своём заявлении, бортпроводники «слишком устали».

Объявление об отмене рейса появилось около полуночи в ночь с субботы на воскресенье, 18-19 августа. Вылет же был запланирован на 20:45 в субботу.

Как рассказали пассажиры, среди них были дети, в том числе с особыми потребностями.