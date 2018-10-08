Дворцы Мадрида открывают двери для посетителей

Мадридское сообщество запустило цикл лекций «Жизнь во дворцах Мадрида (1850-1920)» (La vida en los palacios de Madrid (1850-1920) и кампанию «Добро пожаловать во дворец!» (¡Bienvenidos a palacio!) в рамках программы Года культурного наследия в Европе.

В отделе по культурному наследию представили программу экскурсий, которые дополняются концертами, театрализованными представлениями для разной публики и другими мероприятиями.

Цикл лекций, посвящённый жизни в мадридских дворцах, позволит слушателям поближе познакомиться с бытом, царившим в особняках испанской столицы через гастрономию, декор, коллекционирование, искусство и моду. Лекции будут проходить в октябре и ноябре в таких дворцах как Лонгориа, Флоридо или Парсент.

Акция ¡Bienvenidos a palacio! проводится уже в пятый раз и продлится до января 2019 года. Посетителям предлагается 4 тысячи билетов на экскурсии по дворцам, а также 1500 билетов на концерты, лекции и театральные постановки.

Помимо вышеупомянутых зданий, можно будет посетить такие архитектурные шедевры как дворец Буэнависта, особняк маркиза Рафаля, дворец Ларедо, музей Сорольи и многие другие.