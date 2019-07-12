Движение поездов в Испании в понедельник будет ограничено

В связи с забастовкой испанских железнодорожников движение поездов в понедельник будет ограничено. Минимальный объем предоставляемых услуг установило Министерство развития.
Пригородные поезда будут выполнять только 75% от привычного числа перевозок. Поезда средней дальности - 65%. А высокоскоростные составы AVE - 72%.
Как ранее сообщала noticia.ru, профсоюз испанской железнодорожной компании Renfe запланировал забастовку на 15 июля. Работникам не нравится кадровая политика компании. По их словам, руководство не создает новых рабочих мест, пытаясь взвалить на имеющийся штат новые обязанности.Темы: Туризм