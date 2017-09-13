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          Новости Испании » Новости » Туризм » Две малоизвестные смотровые площадки Мадрида и Барселоны

          Две малоизвестные смотровые площадки Мадрида и Барселоны

          20:33 13.09.2017

          В Мадриде и Барселоне существует множество мест, где можно сделать живописные снимки двух важнейших городов Испании, однако до двух смотровых площадок туристы обычно не добираются. Об этих точках рассказывает газета ABC.

          Первая из них находится в мадридском парке Серро-дель-Тио-Пио, расположенном в районе Пуэнте-де-Вальекас. Отсюда открывается один из самых впечатляющих видов на горизонт столицы. В народе это место прозвали "парком семи грудей" из-за семи холмов разной высоты на территории парка. Забравшись на них в вечернее время, можно увидеть потрясающую игру света и тени и яркие краски закатного неба.

          Помимо холмов, парк известен своими просторными лугами и окруженными деревьями аллеями, а также захватывающими дух городскими пейзажами: с его возвышенностей видны главная площадь Пласа-Майор, кафедральный собор Альмудена, здания Edificio España и Edificio Colón, высотки Torres Kío, телевышка, небоскребы Cuatro Torres и горы. Парк открыт для посещений в течение всего года, однако лучшим временем для наблюдения за закатами считается лето. Добраться до него проще всего на автомобиле, который можно без особых сложностей припарковать на улицах Бенхамин Паленсия или Рамон Перес де Айяла. Кроме того, сюда ходит общественный транспорт – первая линия метро (остановка Buenos Aires) и автобусы №№ 54, 141 и 143. 

          Вторая смотровая площадка расположена в Барселоне, на холме Серро-де-ла-Ровира  в районе Кармель. С вершины холма можно увидеть уникальный панорамный вид на каталонскую столицу. До недавнего времени он был не слишком известен, однако сейчас число посетителей с каждым разом становится все больше. Впрочем, живописные пейзажи – не единственная отличительная черта этого места, тесно связанного с историей Барселоны: здесь также расположено несколько бомбоубежищ времен Гражданской войны. После серии бомбардировок в феврале 1937 года республиканцы установили в районе нынешнего парка четыре пушки и оборудовали несколько бункеров. Когда военные действия закончились, артиллерия была отозвана, а на месте ее дислокации появились знаменитые барачные кварталы.

          Парк открылся после реконструкции 10 марта 2011 года. Гостям были представлены одновременно бесплатная смотровая площадка и исторический памятник. С холма хорошо видны Храм Святого Семейства, высотка Torre Agbar и гора Тибидабо. Доехать до парка можно на машине, задав адрес Каррер де Мария Лаверния, 56-58, а также на метро (станция Guinardó i Hospital de Sant Pau на четвертой линии и El Coll-La Teixonera на пятой) или на автобусах №№ 24, 92, 114, 119 и V17.

          Темы: Туризм  Мадрид  Барселона

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