Два летевших в Испанию самолета совершили вынужденную посадку в Германии

Два самолета авиакомпании Eurowings, направлявшихся в Испанию, совершили вынужденную посадку в Германии из-за технических неполадок.
Как сообщают испанские СМИ, эти два случая произошли в пятницу, но никак не связаны между собой, хотя оба самолёта были Boeing 737-800. Первый летел на Майорку с 152 пассажирами на борту. А второй, с 174 пассажирами, направлялся в Барселону.
Первый вернулся в аэропорт из-за технической проблемы, суть которой не уточняется. Во втором случая зафиксирована некорректная работа монитора.
Никто не пострадал.Темы: Туризм Происшествия