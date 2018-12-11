Два испанских ресторана попали в мировой топ-3 от Tripadvisor

Ресторан Martín Berasategui в Ласарте-Ориа (Гипускоа), который носит имя своего владельца, был назван лучшим рестораном Испании и занял второе место в мировом рейтинге Top 25 Travelers Choice, составленном порталом о путешествиях Tripadvisor. Вслед за ним на третьей строчке разместился ресторан Celler de Can Roca в Жироне.
В топ-25 также вошёл ресторан Azurmendi в Ларрабетсу (Бискайя), который занял 19 место.
На мировом уровне лучшим стал Au Crocodile во французском Страсбурге.
Ресторан баскского шеф-повара Мартина Берасатеги поднялся на три строчки по сравнению с прошлым годом, а ресторан братьев Рока – на семь строчек. Оба заведения имеют по три звезды Мишлен. Celler de Can Roca в 2018 году также стал вторым в Списке 50 лучших ресторанов мира.
Испания, наравне с Великобританией, Францией и Италией, лидирует по количеству заведений, включённых в мировой рейтинг, основанный на отзывах путешественников. Каждая из них представлена тремя ресторанами.
В европейский топ-25 также попал ресторан DSTgE в Мадриде, занявший 20 место, и Disfrutar в Барселоне – 21 место.
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