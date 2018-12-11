Два испанских ресторана попали в мировой топ-3 от Tripadvisor

Ресторан Martín Berasategui в Ласарте-Ориа (Гипускоа), который носит имя своего владельца, был назван лучшим рестораном Испании и занял второе место в мировом рейтинге Top 25 Travelers Choice, составленном порталом о путешествиях Tripadvisor. Вслед за ним на третьей строчке разместился ресторан Celler de Can Roca в Жироне.